59 casos na Madeira pelo sexto dia consecutivo

A Madeira mantém 59 casos pelo sexto dia consecutivo na contabilização diária promovida e divulgada pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). O boletim diário dá conta que não houve registo de novos casos nas últimas 24 horas no arquipélago, reportando-se os dados até à meia-noite de ontem.

Novamente, importa referir que esta contabilização nacional é diferente da regional. Nas contas do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais são agora 53 os casos registados até ao momento. Nas contas nacionais estão incluídos os doentes diagnosticados no continente mas com morada fiscal na Madeira.

A Região continua a ser a que menos casos tem.