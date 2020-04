50 pessoas que se encontravam em quarentena deixaram este domingo o hotel Vila Galé

Um grupo composto por cerca de 50 pessoas, que se encontravam a cumprir a quarentena obrigatória decretada pelo Governo Regional no hotel Vila Galé, em Santa Cruz, receberam autorização para abandonar a unidade hoteleira. Segundo apurou o DIÁRIO, trata-se de um grupo de passageiros que chegaram à Região no dia 29 de Março, provenientes do Reino Unido, num voo da easyJet e que este domingo completam os 14 dias correspondentes ao período de quarentena.

De lembrar que, tal como o DIÁRIO avançou ontem, cerca de 60 pessoas continuavam, no sábado, a aguardar resultados dos testes à covid-19, quando terminava o período de quarentena obrigatória no hotel Vila Galé. Esta manhã, receberam a notícia de que podem abandonar as instalações, seguindo para as suas residências, onde devem continuar em isolamento, tal como todos os cidadãos da Região.