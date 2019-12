5 números desta terça-feira

150

Mais de 150 crianças participam no projecto ‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’ no Jardim Municipal do Funchal.

496.231

O Porto do Funchal recebeu 496.231 passageiros, entre Janeiro e Novembro, nas 244 escalas dos navios de cruzeiro que visitaram a região, destacando-se o mês de Novembro como o melhor dos últimos cinco anos.

120

Galeria Marca de Água reúne 120 obras do fotojornalista Fernando Ricardo. Será inaugurado a 16 de Janeiro, às 18h30, na Rua da Carreira, n.º 119.

19

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Martins, marcou presença, esta tarde, na Escola da Apel, para a sessão de abertura do curso de Pós-Graduação em Direito Administrativo e Urbanístico na Região Autónoma da Madeira, ministrado pela Autónoma Academy, que abrange 19 técnicos da Divisão de Ordenamento e Território da Autarquia.

59

‘Apadrinhe este Natal’ tem 59 ‘afilhados’ à espera de candidatos a padrinhos. Neste Natal as Juntas de Freguesia do Concelho de Santa Cruz, à semelhança do ano passado, associam-se à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz para dinamizar o ‘Apadrinhe este Natal’.