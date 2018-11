5.º piso do Hospital Central do Funchal isolado devido a surto de sarna

O SESARAM informa que foi identificada escabiose, nome técnico dado à sarna, esta quarta-feira, no Serviço de Medicina Interna, mais concretamente na ala nascente do 5.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Após o diagnóstico desta situação foram tomadas as medidas de isolamento” e “foi decidido não haver novas admissões de doentes no serviço em causa”, estando “a ser implementadas as medidas de segurança e controlo de infecção preconizadas, de forma a minimizar os efeitos desta situação juntos dos utentes internados e dos profissionais”.

Para quem não sabe, a sarna é uma doença cutânea contagiosa, curável, causada por um parasita, que tem por principais sintomas de comichão, prurido e erupções cutâneas.