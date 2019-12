300 idosos da Calheta sobem ao palco para mostrar o que é o Natal

Mais de 300 idosos de todo o concelho da Calheta juntaram-se esta segunda-feira no Pavilhão dos Prazeres para cumprir, uma vez mais, aquela que é já uma tradição de Natal dos centros sociais daquele concelho. Numa tarde bem animada, que contou com comes e bebes e muita música, os utentes dos nove centros sociais mostraram a sua veia artística e transformaram-se em verdadeiros atores e atrizes, apresentando uma peça de teatro bem criativa, focada nas tradições mais antigas desta época, aludindo, por outro lado, ao consumismo do Natal dos tempos de hoje.

Do lado da plateia, composta por diversas entidades do concelho, estava também o presidente da Câmara Municipal da Calheta, que elogiou, no final, “a grande dedicação a este projeto”, bem como o trabalho realizado nos centros sociais em prol do bem-estar da população sénior. “Certamente muitos dos que estiveram aqui nunca pensaram vir um dia a subir a um palco. Mas hoje estiveram aqui tão bem e enganaram-se menos do que muitas vezes aqueles que estão na televisão”, transmitiu Carlos Teles, prometendo continuar a apostar na população idosa do concelho. “No próximo ano vamos procurar fazer ainda melhor do que fizemos este ano”, vincou, lembrando que este tipo de encontros é sempre importante, sobretudo na época de Natal. A esse propósito, lembrou que no próximo domingo terá lugar, também no Pavilhão dos Prazeres, o XXI Convívio de Natal para toda a população sénior, com o habitual almoço, seguido de animação ao longo da tarde.

Carlos Teles destacou ainda o Convívio de Natal para as crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, marcado para a próxima quinta-feira, aproveitando o momento para convidar toda a população a participar na Noite do Mercado, a 21 de dezembro, dia em que o Toy promete festa durante ‘Toda a Noite’ no Mercado Abastecedor dos Prazeres.