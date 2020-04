30 reclusos podem ser libertados

A pandemia da covid-19 pode levar à libertação de 30 reclusos actualmente a cumprir pena no Estabelecimento Prisional do Funchal. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO revela que que estes presos podem beneficiar do regime especial de indulto, saídas administrativas ou liberdade condicional, segundo a decisão já tomada em conselho de Ministros. Um empresário condenado por crimes fiscais é um dos potenciais beneficiários desta ‘benesse’ que visa conter a propagação da covid-19 nas prisões portuguesas. Nos temas relacionados com a Justiça, fique também a saber que a Comarca da Madeira tem quatro candidatos a presidente. Saiba quem são os candidatos.

E já que o tema predominante continua a ser a covid-19, saiba que o novo caso confirmado ontem foi detectado apenas 21 dias após chegada.Um jovem que veio do Reino Unido fez aumentar para 49 número de infectados na Região. Fique também a saber que as novas recomendações relativamente à utilização de máscaras tem causado uma nova às farmácias e que, a partir da meia noite de hoje a PSP vai controlar acessos em todos os concelhos.

A doença causada pelo novo coronavírus tem também afastado os fiéis da Igreja.para que a celebração da Páscoa não se perca, o Bispo do Funchal vai presidir a quatro missas na Páscoa, que vão ser transmitidas através dos media e das redes sociais. 96 templos da Região vão celebrar Semana Santa completamente vazios.

Na edição de hoje fique a conhecer a história de um grupo de oito madeirenses que está retido em São Miguel desde 24 de Março. A pandemia impediu regresso e falta de dinheiro obrigou Segurança Social local a actuar, a pedido do Governo Regional.

Na política, saiba que o JPP defende o regresso do plenário com um número reduzido de deputados.

