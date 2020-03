28 alunos dos Madeira reconhecidos no Concurso Internacional de Expressão Plástica

28 alunos, oriundos de 17 escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM), viram o seu trabalho reconhecido no concurso Internacional de Expressão Plástica. Além dos diplomas recebidos, os jovens terão os seus trabalhos integrados na exposição colectiva que culmina o concurso, na Rusi Karabiberov Art Gallery (Nova Zagora, Bulgária), a realizar em data a confirmar, o que traduz o reconhecimento internacional da criatividade demonstrada pelos nossos alunos e a qualidade do trabalho desenvolvido pelos professores de Expressão Plástica, Educação Visual e Tecnológica ou Artes Visuais.

Foi a terceira participação da RAM nesta competição, coordenada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística, da Direcção Regional de Educação, no que respeita aos processos de divulgação, recolha e envio dos trabalhos.

Esta iniciativa visou incentivar os alunos a serem ‘artistas’, a realizarem obras originais e criativas e a explorarem materiais e técnicas diversificadas de expressão plástica.

Concurso Internacional de Expressão Plástica da Bulgária

Na Bulgária, a Associação Nova Zagora, em parceria com o Duga Art Studio, promove anualmente uma exposição de arte juvenil que integra os trabalhos vencedores do concurso. A selecção dos trabalhos patentes na exposição é feita de entre os milhares de trabalhos provenientes de países de diversas partes do mundo. A representar Portugal neste concurso estiveram os trabalhos enviados da RAM.

Foram submetidos a concurso um total de 659 trabalhos, provenientes de 42 estabelecimentos de ensino. Estes números ultrapassaram largamente o número de participações do ano lectivo transacto (535 trabalhos).

Para participarem neste concurso, foi solicitado aos alunos que realizassem o seu trabalho num suporte de tamanho A3 com a possibilidade de explorarem diversas técnicas e materiais, ficando ao seu critério ainda a escolha da temática a explorar.

Alunos premiados (2019/2020)

- Ana Carolina Henriques, 6 anos - EB1/PE/C de Água de Pena, Prof.ª Cátia Carreira

- Eva Fernandes, 12 anos - EB23 do Caniço, Prof.ª Silvia Marta Ribeiro

- Madalena Silva Freitas, 9 anos - EB1/PE Rancho e Caldeira, Prof.ª Elizabeth Sousa

- Ana Sá, 14 anos - EB/PE de Santo António e Curral das Freiras, Prof. Paulo Cardoso

- Lúcia Martin, 15 anos - EB/PE de Santo António e Curral das Freiras, Prof. Paulo Cardoso

- Liliane Ferreira, 14 anos - EB/PE de Santo António e Curral das Freiras, Prof.ª Rita Fernandes

- Inês Purificação, 9 anos - EB/PE de São Filipe, Prof.ª Martinha Figueira

- José Bernardo Gonçalves, 8 anos – EB1/PE dos Ilhéus, Prof. Nelson Araújo

- Afonso Lapa, 8 anos - Externato Princesa Dona Maria Amélia, Prof.ª Graça Vieira

- Marta Inês Freitas, 8 anos - Externato Princesa Dona Maria Amélia, Prof.ª Graça Vieira

- Lisandra Nunes, 18 anos - Escola da Apel, Prof. Filipe António

- Catarina Rodrigues, 4 anos - Jardim Escola João de Deus, Prof. Silvano Rodrigues

- Andrea Michele Vares, 9 anos - EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, Prof.ª Ana Luisa Costa

- Maria Izabela Drumond, 7 anos - EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, Prof.ª Ana Luisa Costa

- Salvador Gomes Abreu, 10 anos - EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, Prof.ª Ana Luisa Costa

- Isabela Gonçalves Parreira, 7 anos - EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, Prof.ª Ana Luisa Costa

- Luis Vasconcelos, 7 anos - EB1/PE da Achada, Prof. Ferdinando Gonçalves

- Letisia Gomes, 7 anos - EB1/PE/C Maroços e Santo António da Serra, Prof.ª Maria José Olim

- Margarida Nobrega, 7 anos - EB1/PE/C Maroços e Santo António da Serra, Prof.ª Maria José Olim

- Luis Angel Marques, 10 anos - EB1/PE de Vale e Cova do Pico, Prof.ª Clara Santos

- Cristina Vicente, 9 anos - EB1/PE de Vale e Cova do Pico, Prof.ª Clara Santos

- Micaela Rodrigues, 7 anos - EB1/PE de Vale e Cova do Pico, Prof.ª Clara Santos

- Madalena Passos, 7 anos - EB1/PE de Vale e Cova do Pico, Prof.ª Clara Santos

- Érika Fernandes, 9 anos - EB1/PE da Corujeira, Prof.ª Paula Viveiros

- Tiago Fernandes, 14 anos - EBS de Santa Cruz, Prof.ª Dalila Vieira

- Marco Gonçalves, 14 anos - EBS de Santa Cruz, Prof.ª Dalila Vieira

- Sofia Freitas, 8 Anos - EB1/PE/C de Santana, Prof.ª Gorete Caldeira

- Gabriela Nunes, 6 anos - EB1/PE/C de São Jorge, Prof.ª Marta Isabel Areias