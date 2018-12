21 trabalhadores precários integraram hoje os quadros da Câmara do Funchal

21 trabalhadores precários integraram hoje os quadros da Câmara Municipal do Funchal, através do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, lançado pelo Governo da República. O processo ficará concluído no início de 2019, quando estiverem integrados todos os precários, cerca de 27, para os vários departamentos da autarquia.

São pessoas que passaram pela Câmara do Funchal nos últimos três anos, através de recibos verdes, estágios profissionais ou programas de ocupação.

A vereadora Madalena Nunes salientou o investimento desta autarquia nos recursos humanos, como forma de “valorizar as carreiras e as pessoas de todas as áreas”, uma vez que a câmara “só funciona quanto tem um corpo de colaboradores bem motivado”.

Destacou o facto de a Função Pública estar bloqueada numa altura em que as pessoas investiram na sua formação, sem que esse investimento tivesse correspondido em termos de funções, reflectindo-se depois na qualidade do trabalho produzido. “Conseguimos fazer essa aposta e conseguimos levá-la a cabo, sendo um investimento importante a maneira como se trabalha nesta câmara”, salientou a vereadora que destacou ainda o investimento da autarquia na higiene e segurança no trabalho, um apoio importante para a melhoria e a motivação dos funcionários.

As pessoas que hoje entram nos quadros da autarquia vão enriquecer diferentes áreas como a Arquitectura, Biologia, Ciências da Cultura, ciências Sociais, Comunicação, Educação Física, solicitadoria, informática, História, financeira e dos Recursos humanos.

Paulo Cafôfo frisou que a integração destes precários é não só uma prenda para estes jovens, mas acima de tudo é uma prenda para a Câmara Municipal. Salientou o investimento significativos nos recursos humanos da Câmara do Funchal que nem sempre é visível lá fora e deu como exemplo os 3 milhões de euros que constam no Orçamento para 2019 destinados à área dos recursos humanos.

“Todos nós estamos aqui de passagem, mas uma Câmara tem uma estrutura técnica ao nível dos recursos humanos que permite executar as orientações políticas e todos os nossos projectos”, sendo certo que toda a gestão de uma cidade “faz-se através os quadros da autarquia”.

A troika impôs uma redução brutal dos recursos humanos e isto tem consequências para o funcionamento e para a gestão de uma cidade, considerando os funcionários o “braço armado” desta câmara porque aquilo que é executado deve-se ao trabalho e à missão de cada um.