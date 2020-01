21.º Encontro dos EMMMSU em Câmara de Lobos

Depois da realização do 20.º Encontro dos EMMMSU (Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) nos Prazeres, eis que se realiza o 21.º Encontro que terá lugar, no dia 2 de Fevereiro, na Paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos.

Conheça o programa

11 horas- Missa na Igreja Matriz de S. Cecília

12h15- Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, no Adro da Igreja de S. Cecília. Depois desta cerimónia haverá um antigo militar do Concelho de Câmara de Lobos que levará a coroa de flores para ser depositada no Cemitério de Câmara de Lobos

13 horas - Almoço convívio, no restaurante do Hotel ‘ADEGA DA QUINTA’, no Estreito de Câmara de Lobos.

Os antigos militares naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da Pátria no Ultramar(1961-1975). Incluí também os militares que serviram na Índia (1954-1961). Serão mencionados os militares falecidos no Ultramar, naturais do Concelho de Câmara de Lobos

Aqueles que tencionam participar neste evento devem comunicar até o dia 31 de Janeiro através do número 968041678.

Às 09h30 estará um autocarro, na Avenida do Mar (junto da GNR) para transportar os militares e familiares que não têm transporte particular. Às 08h30 estará um autocarro em Machico para transportar os militares de Machico e Santa Cruz.