2 mil turistas de um só operador deixam hoje a Madeira

Cerca de 2 mil turistas do operador MB Travel deixam hoje a Região. Ricardo Macedo, agente deste operador, está no Aeroporto Internacional da Madeira desde as 9 horas da manhã a coordenar/orientar o encaminhamento dos turistas deste operador. “São sobretudo britânicos, alemães, franceses e holandeses” revelou ao DIÁRIO. Hoje tem previsto fazer a ‘recepção’ aos turistas que vão embarcar até “pelo menos às 17 horas, 17h30”, tendo em conta que os últimos chegar está previsto saírem do Funchal às 16h35.

Assiste-se também a um maior movimento de carrinhas de transporte de passageiros face às restrições impostas de salvaguarda sanitária. Estão apenas a transportar até 50% da lotação para garantir o recomendado distanciamento social.