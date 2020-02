2.ª edição do concurso regional Poliempreende arranca a 17 de Fevereiro na UMa

A Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira (ESTG-UMa) dá início esta segunda-feira, dia 17 de Fevereiro, à 2.ª edição do concurso regional Poliempreende.

A sessão de abertura da edição 2020 está agendada para as 14h30, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, e contará com as intervenções da Vice-Reitora da UMa, Prof.ª Doutora Elsa Fernandes, e do Pró-Reitor e Presidente da ESTG-UMa, Prof.º Doutor João Prudente.

O programa compreende também a apresentação de Madeira Sports Agency, projecto vencedor Regional da edição do ano passado, pelo Investigador Doutor João Noite, e ainda “FN Hotelaria: Um caso de sucesso organizacional e de internacionalização empresarial”, por João Abel de Freitas, Presidente do Conselho de Administração da FN-Hotelaria. O objetivo é proporcionar o diálogo entre gerações distintas. Por um lado, o entusiasmo e as dúvidas, de um jovem empreendedor. Por outro lado, a experiência e o sucesso, de uma liderança com 37 anos.

O Poliempreende é a maior rede no panorama do empreendedorismo nacional no ensino superior politécnico. Esta rede foi concebida com o objetivo de promover a cultura empreendedora, motivando o desenvolvimento da criatividade e a incubação de ideias inovadoras, valorizando o conhecimento gerado junto de todos os que participam no concurso de ideias e planos de negócios. A missão é promover o desenvolvimento de competências empreendedoras de vocação empresarial.

Podem concorrer a esta iniciativa todos os estudantes da UMa, desde que integrem na sua equipa pelo menos um estudante ou professor das Escolas Politécnicas da UMa, respectivamente: Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologias e Gestão.

O Concurso Poliempreende engloba uma fase regional e uma fase nacional. A nível regional, o ESTG-UMa, promove um conjunto de iniciativas (oficinas de empreendedorismo e de elaboração do plano negócios/marketing) que culminam com o concurso regional, a 28 de maio. O projeto vencedor fica habilitado a um prémio monetário, no valor de 2.000 €, e a concorrer a nível nacional com os vencedores apurados nos restantes parceiros da rede.

A coordenação nacional do Poliempreende é rotativa, estando esta edição, a décima sétima, a cargo da ESTG-UMa. A data da realização do concurso nacional foi fixada de 2 a 9 de setembro de 2020.