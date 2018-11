O 2.º Curso de Laparoscopia em Ginecologia inicia-se esta quinta-feira e prolonga-se até sexta, entre as 08h30 e as 13h30, nas instalações do Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, destinado a Médicos Internos do Ano Comum, Médicos do Internato de Ginecologia/ Obstetrícia, Cirurgia Geral, Urologia e Alunos de Medicina do 6.º ano.

O programa terá apresentações teóricas e contempla uma vertente de treino, nomeadamente a manipulação de equipamentos em laparoscopia com possibilidade de realização de cirurgias laparoscópicas em ambiente virtual.

O curso, que reúne cerca de 10 participantes, é coordenado pela Diretora do Centro de Simulação Clínica da Madeira, Ginecologista/Obstetra Cláudia Freitas, e será ministrado pelos médicos especialistas de Ginecologia/Obstetrícia, Hugo Gaspar, Lília Remesso e Tânia Freitas.

Esta formação visa treinar os formandos antes de iniciarem a sua actividade no Bloco Operatório, no sentido de aperfeiçoar as técnicas e minimizar eventuais riscos para o paciente.