1.835 empresas já recorreram ao layoff na Madeira

Em apenas dez dias, o número de pedidos à Segurança Social para aceder ao regime de layoff de trabalhadores quadruplicou na Região. O sector que mais tem recorrido ao apoio financeiro é o do alojamento e restauração. É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Associado a este tema poderá ler também que as obras e a indústria devem retomar a sua actividade em breve.

A grande foto da capa ilustra uma mudança inovadora na área da Justiça na Região: “Caso de droga no primeiro julgamento com viseiras” é o título que acompanha a imagem. Saiba então que medidas de protecção individual marcaram mais uma inovação da Justiça na Madeira. Paralelamente, e em temos de contabilização da situação da pandemia na Madeira, dois novos casos de covid-19 foram detectados após quarentena obrigatória.

“GNR fiscalizou 20 barcos e 52 tripulantes nas marinas” é outro dos destaques da capa, também com foto. Saiba que o controlo costeiro, assegurado durante o actual de estado de emergência, não detectou nenhuma infracção.

Na capa há ainda outros destaques para ler: “Carlos Pereira defende corte de 25 milhões às PPP” - Queda de tráfego nas vias concessionadas à Vialitoral e Viaexpresso justifica, para o deputado do PS, redução do valor das rendas este ano; Socialistas querem subsídio de mobilidade no Verão para o Porto Santo; “Sessões plenárias com menos deputados” - PSD entrega hoje proposta de alteração ao regimento da Assembleia; e 25 de Abril comemorado num parlamento com muitas cadeiras vazias.

