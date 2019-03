17 mil pessoas beneficiam de habitação social na Madeira

O presidente do Governo Regional (GR) lembrou hoje os “investimentos essenciais” dos sucessivos governos na área da habitação social, tendo a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) cerca de 64 complexos habitacionais para apoiar 4397 famílias madeirenses, correspondendo a 17 mil pessoas que hoje beneficiam directa ou indirectamente da habitação social do governo.

Miguel Albuquerque falava na entrega de apoios do programa de Reabilitação de Imóveis Degradados (PRID) a 17 famílias carenciadas que poderão agora reabilitar as suas habitações.

A aposta do governo passa, segundo o governante, pelo investimento de 10 Milhões de euros (ME) para a manutenção e reabilitação do parque habitacional e algumas empreitadas visíveis no Funchal como o Bairro da Palmeira que terá um investimento de 5.2 ME. Um esforço que, segundo Albuquerque, é complementado por outras acções como a “nova bolsa de habitação apoiada” ou o “programa de reforço dos apoios aos desempregados”, além do PRID e de um programa de reabilitação da energia nos bairros sociais, prosseguindo ainda com a finalização do realojamento dos afectados dos incêndios de 2016.

O GR aposta na coesão social, na garantia da melhor habitação para as famílias e nas diversas modalidades para garantir que as pessoas possam melhorar as habitações através de apoios do GR e do programa PRID.