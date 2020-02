16 professores de vários países recebidos na Secretaria Regional de Educação

Um grupo de 16 professores, oriundos da Áustria, Croácia, Estónia, Inglaterra, Itália, Polónia e Portugal, foi recebido, esta sexta-feira, na Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no âmbito do projecto ‘Techno Logic: Key do Our Future’.

Este projecto Erasmus+, em que está envolvida a EB1/PE Cruz de Carvalho, tem como objectivos o desenvolvimento do pensamento computacional, da criatividade e da perseverança, e a aquisição de novas competências linguísticas e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Para tal, são utilizados computadores, tablets e smartphones com o intuito de fomentar o pensamento lógico e a estratégia.

O trabalho é realizado em equipa, fomentando o estabelecimento e cumprimento de regras – tal como a programação que também inclui uma variedade de regras universais –, esperando-se que no final do projecto alunos e professores se tornem mais habilidosos com as novas tecnologias, utilizando programas gráficos, criando robôs simples ou resolvendo diferentes problemas técnicos.