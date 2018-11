16 escolas/instituições do concelho de Santa Cruz galardoadas com a bandeira verde

Amanhã, dia 28 de Novembro, a partir das 10 horas, o Estabelecimento Prisional do Funchal recebe o encontro concelhio da Entrega das Bandeiras Verdes às instituições/escolas galardoadas pelo programa Eco-Escolas. Este encontro é uma organização conjunta entre o Estabelecimento Prisional do Funchal e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

São 16 escolas/instituições de ensino do concelho de Santa Cruz galardoadas com a bandeira verde. Refira-se que o Estabelecimento Prisional do Funchal entrou no programa no ano letivo 2013/2014, sendo o primeiro estabelecimento do país a receber uma bandeira verde e que volta a ser galardoado pelo quinto ano consecutivo com pelas boas práticas ambientais.

Veja aqui as 16 escolas/instituições galardoadas com a bandeira verde:

Escola Básica do 1º. Ciclo com Pré-Escolar Dr. Clemente Tavares, em Gaula;

EB1/PE C de Santa Cruz;

EB1/PE do Caniço;

EB1/PE da Assomada;

EB1/PE das Figueirinhas;

Externato São Francisco de Sales,

EB 23 do caniço;

Infantário Principezinho

EB1/PE da Camacha

EB1/PE do Rochão

EB 23 Dr. Alfredo ferreira Nóbrega Júnior;

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz;

CAO Camacha;

CAO de Santa Cruz;

Centro Comunitário da Nogueira

Estabelecimento Prisional do Funchal