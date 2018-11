15.º aniversário da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Machico assinalado amanhã

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Machico assinala amanhã, o 29.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças e o 15.º Aniversário da CPCJ.

A Convenção sobre os Direitos das Crianças constitui-se como um instrumento fundamental na protecção às crianças e à sociedade, reconhecendo a criança como plena de direitos, mas, numa fase de desenvolvimento de especial vulnerabilidade, necessita de apoio para que se possa desenvolver de forma harmoniosa e num ambiente de amor e compreensão. Reconhecer estes direitos protege as crianças e a sociedade, fazendo-a projectar-se no futuro.

Assim, proteger as crianças e jovens, prevenir situações de perigo e promover os seus direitos constituem-se como as principais funções das CPCJ , razões que levam a CPCJ de Machico a assinalar as datas, sendo importante não só para as crianças e jovens, como para a sociedade em geral e pessoa humana, promovendo uma reflexão necessária neste âmbito.

Desta forma, os Direitos das Crianças serão assinalados com um peddy-paper, pelas 14 horas, nas ruas de Machico. (Caso as condições climáticas não o permitam, a iniciativa será feita no Parque Desportivo de Água de Pena).

Já a Sessão Solene do 15.º aniversário desta CPCJ, realizar-se-á às 16h30 no Edifício da Biblioteca Municipal Francisco Álvares de Nóbrega.