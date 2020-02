Este ano, estão previstos 11 milhões de euros para as infraestruturas de ensino e desportivas do Governo Regional. O anúncio foi feito, esta manhã, pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, na visita à obra do Polidesportivo, na Escola Secundária Francisco Franco.

De acordo com o governante, esse valor será aplicado nas coberturas dos polidesportivos da Escola Básica da Madalena, São Roque e do 1.º ciclo do Caniço. Além disso, está também prevista a cobertura das bancadas da Escola do Carmo e o início da intervenção do Pavilhão Gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos, assim como a substituição do revestimento da cobertura da Escola Secundária Jaime Moniz e respectivos balneários.

“Este ano, há uma aposta forte nas infraestruturas desportivas do Governo Regional”, frisou Pedro Fino, que se fez acompanhar pelo secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, na visita à obra que está a ser efectuada na ‘Francisco Franco’.

A obra do Polidesportivo iniciou-se em Outubro de 2019 e estará concluída no próximo mês de Março, estando orçada no valor de 199 mil euros.