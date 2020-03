11 chegadas e 16 partidas agendadas para hoje no Aeroporto da Madeira

Com o movimento aéreo a diminuir, para hoje estão oficialmente programadas 11 chegadas e 16 partidas do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Pelo meio alguns voos de posicionamento, para dar continuidade à saga dos repatriamentos de turistas que ainda permanecem na Região.

A concretizarem-se, dez destes movimentos de e para a Madeira, são ligações aéreas com Lisboa. Os restantes voos para a países da Europa, sobretudo para o Reino Unido. Na programação desta sexta-feira (ainda) consta a habitual ligação diária da Transavia com origem em Paris e escala no Porto. Que já deveria estar no ar a caminho da Madeira, e não está!

O primeiro movimento a aterrar hoje em Santa Cruz foi avião da TAP vindo de Lisboa. Pousou já passava das 9 da manhã. Uma hora depois aterrou o primeiro voo internacional, avião vindo da Alemanha. A esta hora estão outros dois aviões a caminho da Madeira, ambos provenientes do Reino Unido.