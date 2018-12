100 crianças ‘enfeitaram a árvore de Natal’ no Jardim Municipal

Enquanto parte integrante do Programa das Festas de Natal e Fim do Ano 2018, organizadas pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, a iniciativa ‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’ reuniu, na manhã desta quarta-feira, no Jardim Municipal do Funchal, uma centena de crianças oriundas de vários pontos da Ilha, concretamente dos concelhos de Machico, Calheta, Ribeira Brava e Funchal, numa grande festa bem elucidativa da forma como os mais novos vivem esta quadra natalícia. Festa que foi ainda mais animada graças à participação do Grupo de Teatro “Bolo do Caco”.

As crianças, entre os 2 e os 10 anos de idade, fizeram-se acompanhar pelas respectivas professoras e educadoras de infância, divertindo-se na decoração das árvores com 5 metros de altura, que estarão expostas até ao próximo dia 6 de janeiro, com ornamentos que prepararam, ao longo dos últimos meses, para esse efeito.

Em representação da Secretária Regional do Turismo e Cultura, a Directora Regional do Turismo, Dorita Mendonça, destacou a criatividade e originalidade dos trabalhos apresentados, agradecendo à comunidade escolar pela colaboração nesta iniciativa, cuja primeira edição remonta ao ano de 2013.

Refira-se que, nesta quinta-feira, dia 13 de dezembro, está prevista a participação de mais uma centena de crianças, no último dia desta actividade, neste caso oriundas dos estabelecimentos de ensino e pré-escolar dos concelhos de Santa Cruz, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Funchal.