10 idosos madeirenses embarcam pela 1.ª vez rumo a Lisboa, numa iniciativa da FN hotelaria em parceria com o DIÁRIO

Passavam poucos minutos das 7 da manhã desta terça-feira (27 de Novembro), a expectativa e as emoções reinavam no Aeroporto Cristiano Ronaldo. É que para este grupo de jovens, entre os 65 e os 80 anos, que o DIÁRIO vai acompanhar numa aventura para lá do mar era a primeira vez que andavam da avião (entre outras ‘estreias’ que seguem nos próximos dias).

‘E depois do mar?’ é um novo projecto no âmbito da responsabilidade social da FN hotelaria, em parceria com o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal, que irá proporcionar a 10 madeirenses, que nunca saíram da Ilha da Madeira, a possibilidade de visitar a cidade de Lisboa, entre os dias 27 e 29 de Novembro de 2018.

O roteiro inclui uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, ao Palácio de Queluz e ao Santuário de Fátima e a passagem pelas vilas de Sintra e Cascais, cujos melhores momentos poderá acompanhar com o seu DIÁRIO.