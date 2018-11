1.100 aves no XVIII Campeonato de Ornitologia da Madeira

Aproxima-se o XVIII Campeonato de Ornitologia da Madeira, e fechadas as inscrições, são esperadas cerca de 1.100 aves naquele que será até à data o maior evento da modalidade desde que há registo, constatando assim, um recorde absoluto na Região.

A Comissão de Organização conta com 62 expositores e 8 clubes, e ainda com a presença do presidente da Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva (FOP), Carlos Delgado.

A modalidade encontra-se no auge e aguarda-se uma competitividade de nível altíssimo, e muito trabalho para a comitiva de juízes, com insígnia internacional, que virá ajuizar estas aves que irão estar em exposição ao público nos próximos dias 23, 24 e 25 de Novembro, no Centro Cívico de São Martinho.