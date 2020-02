Zona Velha, quem a defende?

Alguma coisa se passa com a velha. Este repentino interesse, este súbito aparecimento de “netos”, “afilhados” e “herdeiros”, traz “água no bico”. Antigamente ninguém lhe ligava. O seu estado clínico, não inspirava sequer os cuidados mínimos. Estava votada ao abandono. A morada de estuque que habitava não possuía condições de habitabilidade. Água canalizada, luz eléctrica, saneamento básico, faziam parte do imaginário. A roupa, lavava-a nos poços públicos ou na ribeira. Sapatos..., por vezes, (não havia dinheiro para isso) e quando os havia era necessário conserva-los para a missa de domingo. Escola, (coisa para ricos, dizia-se) o importante era trabalhar para sustentar a família. Era de tal modo desprezada que lhe chamavam com desdém “garota do calhau”. Apesar de tão míseras condições, personagens houve que nascidos no bairro, ganharam alguma notoriedade. Notoriedade que se estendeu para além das suas fronteiras. Maria a “escala”, (famosa parteira), os irmãos Tremura ( jogadores do Marítimo), Saca, o grande nadador alvi-negro e Max o cantor, são disso exemplo. Os homens do bairro dedicavam-se ao bombote, à construção naval, à pesca e a tantas outras formas de ganhar-o-pão. A rapaziada, essa passava as tardes pontapeando bolas de trapo no campo Almirante Reis e por vezes participava na mergulhança, essa arte de “apanhar” moedas de mergulho à beira dos paquetes fundeados na baía do Funchal.

Alguma coisa se passa com a velha. Terá acertado no bicho? Saiu-lhe a taluda? Será o euromilhões? Já lhe mudaram o nome. O que antes era zona do cabo do calhau, agora é zona velha. Os seus vizinhos, familiares e amigos foram” corridos para a serra”. As casas, mesmo as de estuque, iraram restaurantes e bares de poncha. As noites, noites que antes eram de silêncio, são um inferno. A velha não consegue dormir. À muitos anos que os governantes pactuam com esta situação.

Nos últimos dias assistimos a um anormal movimento em “defesa” da zona velha. Todos a acham chique. Uns atropelam-se na defesa do que chamam património. Outros à falta de bocas de incêndio funcionais, prometem planos de intervenção, com um atraso de décadas. Outros ainda, depois de correrem com a maioria dos moradores reivindicam casa para os jovens, fazendo disso uma prioridade demagógica em relação ao realojamento dos que ali residiam. Prédios recuperados para alugar à estrangeirada defendem outros tantos. O lucro espreita. Enfim, na verdade, ninguém se preocupa com a velha. Ninguém se preocupa com o seu estado de saúde. Ninguém se preocupa em possibilitar-lhe condições dignas de habitação. Ninguém faz por aplicar a lei. Sim, a lei do ruído, ruído esse que impede os poucos que resistem a ter direito a uma vida digna como é constitucional. Querem recuperar o património. Pois bem. Comecem por devolver o fontanário do Largo do Poço que se encontra sequestrado à cidade. Património não são só edifícios. O mais valioso património da zona velha são as suas gentes. Estes sim urge defender e apoiar contra o assalto que foram e continuam a ser vitimas.

Queremos edifícios recuperados, de preferência com moradores aqui nados e criados, herdeiros das suas tradições. Queremos segurança, queremos a aplicação da lei, queremos e temos direito a desfrutar deste espaço onde nascemos. Somos parte desta cidade. Queremos vivê-la.



NB: Recentemente, vários partidos políticos e particularmente a autarquia do Funchal desdobraram-se em manifestações e tomadas de posições públicas sobre a zona velha, que consideramos tardias e quiçá oportunistas. Afirmamos porém que como moradores que somos, estaremos sempre receptivos a contribuir para solucionar os problemas que afectam as gentes desta zona da cidade.