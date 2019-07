Por trabalho voluntário entende-se tarefas que qualquer pessoa desempenha por vontade própria, sem esperar qualquer compensação monetária ou outro pagamento qualquer.

Desde que me conheço que faço voluntariado: em actividades religiosas, no Centro de Cultura Operária, onde se manteve uma escola, com aulas gratuitas, entre outras actividades; mais tarde veio o sindicalismo, Associação de Mulheres, trabalho político no Partido. Ainda hoje, com 83 anos, faço trabalho partidário, pertenço a uma cooperativa cultural, Associação de Mulheres e sector de professores aposentados do Sindicato de Professores da Madeira. Com quotas em dia. Tudo isto por vontade própria, sem qualquer remuneração, o que significa que faço voluntariado.

Segundo o D. de Notícias da Madeira, a RAM precisa de mais 3000 voluntários. Eu pergunto: para quê? O voluntariado já é quantificado? Mais: o trabalho voluntário, segundo a reportagem, está dividido em voluntariado formal e informal. Significa que as entidades oficiais é que definem quando se deve fazer voluntariado. onde e como, como se fossem senhores da vontade das pessoas. Fantástico! No voluntariado formal até aparece trabalho em empresas, entre outras. Isto significa que as empresas e outras organizações com fins lucrativos também se servem de voluntários, pessoas que trabalham sem ganhar.

Quanto a mim, quem quer ser empresário que o faça com os seus próprios meios ou então não é empresário. Com o trabalho dos outros qualquer um é empresário!

Há alguns anos, encontrei uma pessoa, acompanhada de um rapazinho de 14 ou 15 anos. Ia levar aquele sobrinho ao Monte, ensinar-lhe o local onde ia trabalhar a limpar arredores de uma casa que estava abandonada. É um trabalho, disse-me ela. Mas ele vai ganhar? Não. E pagam-lhe transportes e alimentação? Não pagam nada. Então ele vai pagar para trabalhar em vez de trabalhar para ganhar! E são os mais pobres que são aliciados para este tipo de voluntariado! Depois admiramo-nos com o grau de pobreza na Madeira.

Façamos voluntariado, se quisermos, onde quisermos e como quisermos. Não somos seres telecomandados ao serviço de quem quer que seja.

Conceição Pereira