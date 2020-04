Voltaremos a correr atrás do dinheiro!

Quando tudo parece viver ainda numa incerteza no que diz respeito ao controle da pandemia provocada por este inimigo invisível, já se vaticinam planos para um futuro pós estado de emergência; a corrida pelo dinheiro. Em abono da verdade, a total dependência do dinheiro a que nos fizeram viver, cria em nós uma sensação aterradora. Já se criam leis para subsidiar tudo e mais alguma coisa, muito poucas de incentivo à produtividade de alimentos e outros produtos básicos de sustentabilidade e de sobrevivência. Não querendo ser «profeta da desgraça» mas ser realista por vezes causa-nos dissabores e inimizades, mas sejamos sensatos e sobre tudo agir inteligentemente, de modo a reduzir ao mínimo, o impacto negativo numa medida extrema, talvez necessária, que (paralisou) um país e mundo por mais de dois meses (assim esperamos) que não se prolongue muito. Parece que ainda não será desta que aprenderemos a: respeitar a natureza, reduzir o consumismo, apoiar as economias inerentes ao país ou região em que vivemos, consumindo os chamados produtos da terra, valorizar pessoas e bens dentro do real valor que cada quem e cada qual se merece, e desenvolver o espírito de entreajuda, pois só assim construiremos um mundo onde a palavra solidariedade não será palavra vã. Enquanto aguardamos de forma passiva e paciente o desenrolar dos acontecimentos, esperando que muito em breve possamos voltar paulatinamente à normalidade que não será com a velocidade que assim todos desejamos. vamos preparar-nos para o melhor da vida que nos espera, sejamos felizes, cuidem-se e respeitem as normas exigidas pelas autoridades, mesmo que não sejam aquelas que todos desejaríamos. Cada um de nós sinta o desejo de preservar o mais essencial do ser humano; A VIDA