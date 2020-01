...Vivemos num mundo cruel...

... Cresceste num mundo cruel, com um coração mole e sentimental, fechaste-te num mundo só teu, refugiada pela dor e mágoa que a sociedade te incutiu. Foste atacada e com 2 tiros destruíram a tua auto-estima, a tua paz de espírito, e tentaste sobreviver da melhor forma possível para não sucumbires perante os teus filhos, pois eram a tua prioridade. Esqueceste-te de ti, pois a vida obrigou-te a trabalhar noite e dia, sem descanso, e com a ajuda de alguns “analgésicos” foste adormentando a dor, mas ela não passou, apenas ficou enterrada num mar de emoções, que muitas vezes foram impossíveis de tolerar. A comunidade não ajudou, julgou, criticou e tirou ilações sem saberem sequer o sofrimento a que estavas sujeita. Dignidade e reconhecimento não te faltará porque perante este mundo podre, e esta geração envenenada de inveja, ódio destilado pelo sucesso, e incompreensão, apenas servirá para aumentar as certezas que muitas, mas muitas pessoas acabaram por sofrer ainda mais, nas últimas horas da sua existência, e muito provavelmente sozinhas, abandonadas e esquecidas. Tu não, nunca estarás sozinha, nunca. Porque vamos ter o nosso espaço, o nosso jardim Éden para caminharmos de mãos dadas com os nossos filhos. Os outros merecidamente terão um caminho duro para percorrer e com a certeza absoluta que a porta estará fechada, e a dor será insuportável, como a própria perdição será eterna. Sorri. Estamos a chegar juntos ao jardim. Eles estão bem e nós fizemos um grande trabalho. Amo-te muito amor da minha vida.

Esta Carta, dedicada à minha mãe, foi feita pelo meu pai. A minha mãe está internada no hospital a lutar pela vida.

Sérgio Araújo de Bettencourt