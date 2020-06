Vitórias e berros

Enquanto o PSD-M e o Governo Regional gritam contra Lisboa, Lisboa vai resolvendo os problemas da Madeira. O que seria de nós sem o respaldo do Estado português? Ou já se esqueceram dos mais de 100 milhões de contas que o Estado perdoou à Madeira na década de 90? A verdade nua e crua é que não temos recursos para nos mantermos. E com a crise ainda pior. Se não for a solidariedade da República estavamos condenados à miséria. É sua obrigação, é certo, mas podiámos elevar um pouco mais o diálogo. Ou será que o Governo Regional se convenceu que Lisboa só acede aos nossos pedidos devido à gritaria que é feita na praça pública? Não aprendemos nada ao longo de todos estes anos de autonomia em relação ao melhor relacionamento com o governo central.