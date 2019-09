Após o ato eleitoral do passado domingo e com a lata que lhe é conhecida disse o líder do PSD/Madeira que foi uma vitória clara, quando na realidade aquele partido não obteve sequer o voto de 22% dos eleitores madeirenses. Este senhor julga sempre estar a falar para burros.

O que foi claro aos olhos de quem quis ver foi a batota laranja a que há muito já nos habituaram, exercida de diversas formas cuja finalidade foi obter vantagem sobre outras candidaturas. Usaram e abusaram dos dinheiros públicos para comprar votos e exerceram de forma descarada chantagem sobre os eleitores.

Apertam o rabo aos madeirenses com uma carga fiscal elevada que é para depois darem cartas e distribuírem dinheiros que são de todos nós da maneira que lhes convém e dá mais jeito.

Este País que deveria ser um Estado de Direito, não passa de uma República fantoche onde muitas ratazanas que deviam estar a contas com a justiça andam por aí a manipular e enfiar barretes aos outros. Que bom viver numa terra onde vigaristas, medíocres e parasitas ditam a lei e melhor que isso continuam imunes e impunes.

Foi giro ver secretários regionais e assessores a fazerem de porteiros nas assembleias de voto. Só faltou foi levarem os cachorros.

Pode-se dizer com toda a propriedade que esta vitória dos laranjas foi de facto o triunfo dos porcos.

O CDS/Madeira que voltou a ser o partido do táxi tem duas alternativas. Coliga-se ao PSD e teremos mais do mesmo ninguém dando por eles ou entra noutra coligação que seja diferente para melhor e que traga alguma esperança aos cidadãos deste terra.