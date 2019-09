“Visum est difficultatibus Nuno”

Não costumo ligar a asneiradas. No entanto e pela grande irrealidade da escrita de um rapaz de nome Nuno A.C. numa Carta do Leitor da impressão do DN do passado dia 12 de Setembro, e para além da minha gargalhada, surgiu também alguma preocupação com a desfaçatez entre a sua escrita e a realidade, quiçá alvo de distúrbio ou de grave falta de vista. Em termos gerais, o rapaz lá procurava “avisar” para os perigos de votar num determinado partido em detrimento do seu que, segundo o mesmo, governa esta região há mais de quatro décadas e cujos atributos incluem ao que parece uma áurea quase que celestial de governação imaculada. Diabolizava que os cargos públicos passariam a ser atribuídos apenas a determinadas famílias e apenas aos de cor rosa – o que não se passa agora (???), quando todos nós sabemos que tal não se verificou nestas quatro décadas – não me lembro de nenhum... Alguém conhece um laranja desta região que tenha em cargos públicos e governativos diversos elementos da sua família? Alguém tem conhecimento nesta região de algum tipo de promiscuidade entre detentores de cargos públicos e determinadas empresas do regime? – a resposta é simples – claro que não... Alguém tem conhecimento de determinados concursos públicos feitos à medida? Claro que não... Sabem por acaso de empresas que tenham sido protegidas pelo regime e a quem são concedidos monopólios que muito custam ao dia a dia dos Madeirenses – O quê? A sério, não... Será que foram alguns empresários madeirenses do regime que boicotaram a primeira operação da Naviera Armas? Não... Sabem se algum empresário do regime retira inertes das nossas ribeiras, com grandes perigos futuros, e com total impunidade?, nunca vi... Será que os milhões esbanjados em Marinas do Lugar de Baixo e outros afins foram feitos por este regime? Claro que não, eram cubanos disfarçados... Será que o melhor primeiro-ministro para a Madeira em termos de adjudicação de verbas e em termos de perdoar da dívida foi António Guterres? Será que o Passos Coelho obrigou a Madeira e os Madeirenses a se ajoelhar, fazendo até cair A. J. Jardim e a promover M. Albuquerque a presidente do Governo?...Não, não me lembro nem vi nada...

Caro rapaz, faço votos da sua rápida melhora e agende lá essa consulta de Oftalmologia no nosso fantástico Serviço Regional de Saúde... se demorar muito... meta uma cunha...

Deodato Moniz