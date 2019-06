Visto de fora este último confronto eleitoral revelou-se confrangedor quando assistimos no final do dia, em plena noite eleitoral, às declarações do “árbitro” que comentou o “jogo”, ainda a quente, é certo, mas não deixou de revelar a sua impreparação para a tarefa.

Pensei como é diferente este PS-M do outro liderado pelo Dr. Carlos Pereira.

Como é constante esta tendência dos “árbitros” ajuizarem mal os “lances”, posicionarem-se de forma incorreta no terreno e “debitarem decisões” que só os descredibilizam.

Falar em cartão amarelo ao PSD face aos resultados eleitorais obtidos por este partido, leva-me a pensar se mais uma vez o Sr. Emanuel Câmara não apresentou o cartão amarelo ao “jogador errado”?

Mas ainda não vi a opinião do VAR, pois está mais tempo em Lisboa, onde exerce a sua atividade profissional, mas gostava de ter ouvido o que disse o “VAR”, Bernardo Trindade, ao árbitro principal depois de ouvir as suas declarações.

Mais um erro quando tenta induzir as pessoas a pensar que só Sara Cerda foi eleita. O que este árbitro se esqueceu é que estão milhares nas “bancadas a ver o jogo”, e esta, como outras decisões, não passam impunes na opinião pública que assistiu à “partida”. Cláudia Monteiro de Aguiar não estava “fora de Jogo”, e isso tornou-se evidente.

Outra intervenção totalmente descabida foi quando o “árbitro” tenta justificar o valor elevado da abstenção. Os argumentos que utilizou, culpabilizando o Governo Regional da Madeira por esse valor elevado da abstenção, não se enquadravam com o fato do valor da abstenção na Região ser a mais baixo do país. O Sr. “Árbitro” não estava informado no momento dessas afirmações? Que dizer dos Açores? O que pensar do país como todo? Mas vamos ao que interessa, que lhe disse o “VAR”?

É de referir que o melhor desempenho desta “equipa de arbitragem” foi o “árbitro auxiliar” Ricardo Franco, sempre assertivo e competente salvou a face ao PS-M,.... uma escolha do Dr. Carlos Pereira.

Na “partida” que se disputou na mesma data no Funchal, os Laranjas a jogar fora venceram em todas as frentes. Jogaram bem, tiveram mais posse de bola, jogaram limpo, tinham estratégia de jogo, cobriram bem as linhas e ganharam, Isto é natural.

Sobre isto não ouvimos o “conselho de arbitragem” fazer qualquer referência, observação ou comentário, nessa noite em que decidiu fazer declarações a quente o “jogo” do Funchal ficou de lado, tentou passar pelos pingos da chuva sem se molhar...

Mas o povo está atento ao “jogo”