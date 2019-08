Tenho-me mantido calado no que se refere à greve dos motoristas que entretanto terminaou mas ao ouvir o petit M. Mendes. não posso deixar de escrever umas linhas.

Este sujeito deve estar à espera de alguma prenda do PS ou então está à espera de algum lugar de vidente nalguma estação de televisão, o que duvido dado os tiros nos pés que dá.

E digo isto porque o Rui Rio falou a tempo e muito bem sobre a greve, e o circo mediático montado pelo PS que esteve à vista de todos. Falou durante vários dias embora os mídea teimem em propalar notícias só para denegrir o Rui Rio.

E o que dizem é tão desajustado da verdade que todos nós fazemos os nossos juizos de valor.

É por isso que dou cada vez mais razão ao Rui Rio que se vê confrontado com inúmeras notícias, algumas com o sabor a nada e para encher espaço.

Entre elas uma entrevista do Luís Montenegro, onde ia à espera de grandes feitos na sua vida particular. Mas nada, nada de nada. Fiquei a saber que o Sr. é advogado e que os Pais tinham duas quintas em trás os montes. Uma do lado do Pai e outra do lado da Mãe. E foi tudo.

Só aguardo as autobiografias do Cavaco e do P. Coelho, como ambos prometiam recentemente vir a trabalhar em conjunto.