“Estreou no dia 20 o projeto Visitas Cantadas, uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que divulga os nossos artistas e os NOSSOS Museus e que apresentará, diariamente, até o dia 29 de Maio, duas canções de cada artista (às 10h e às 15h), nos diferentes espaços museológicos da Madeira.” (texto que acompanha a apresentação dos vídeos do projeto)

Para já não falar da semelhança entre o nome do projeto com outras iniciativas que já decorrem no nosso espaço citadino, gostaria de parabenizar o intuito de promoção e de valorização de alguns dos nossos artistas madeirenses.

Muitos mais teriam aqui lugar, se realmente fossem contemplados todos os espaços museológicos da região, que, pensava eu, seria o propósito deste super criativo e inovador projeto.

Pasmei ainda quando comecei a acompanhar as Visitas cantadas e reparei que as visitas afinal eram só deslocações aos locais, não ultrapassando - com a exceção das filmagens referentes ao Museu Etnográfico da Madeira (situado na Ribeira Brava) - a fachada, quanto muito os jardins e arredores dos ditos museus selecionados, sem uma real visita e imagens do seu conteúdo, da sua riqueza cultural, do que o público pode visitar – não seria isso o propósito de uma VISITA?

As minhas VISITAS são um pouco diferentes.

Quando visito um museu tento explorar o seu conteúdo, saber da sua história, contextualizar com o local e época que representa e admirar a riqueza das suas peças. Não me fico pelo seu exterior, pela paisagem dos arredores, pelo seu jardim e espaços verdes.

Enfim, mas que seu eu?

Ignorante como sou, apenas registo a singela opinião de um defensor de cultura e visitante de museus e espaços culturais, lamentando o facto de, mais uma vez, deturpar-se uma ideia/projeto que poderia ser muito mais explorada em prol da nossa cultura, em detrimento de ostentação para a equipa que o desenhou.

Fica mais uma vez demonstrado a falta de visão, de cuidado e de criatividade das pessoas que estão à frente da cultura e que orgulhosamente defendem este projeto como seu.

Fica a pena e o lamento do que poderia realmente ser um projeto de cariz cultural de qualidade e de promoção cultural digno de ser apresentado, arquivado e testemunho da qualidade dos nossos museus, mas que acabou por ser mais um ...

Parabéns aos artistas presentes - cuja seleção poderia também ser questionada.

Parabéns a todos os artistas madeirenses, que, pela sua qualidade artística, poderiam e teriam lugar neste projeto e que tanto fazem e orgulham a nossa terra com a vossa voz .

Que os próximos projetos sejam realmente pensados e criados para fins culturais.