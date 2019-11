Sr President o seu Governo em coligação com o CDS, têm quatro anos para melhorar a qualidade de vida dos Madeirenses e Portosantenses, foi essa a vossa promessa na última campanha eleitoral. Na minha opinião, para atingir esse ambicioso projecto, são precisas cinco decisões, medidas ambiciosas tomadas de imediato.

1) Extensão do Porto (Cais molhe da Pontinha) em 400 metros. Com a extensão, o Cais Norte podia ser imediatamente utilizado sem custo algum para o Governo tornando um negativo num verdadeiro positivo, sobretudo para atracarem super yates.

2) Execução imediatamente do corrente estudo para melhorar a segurança do Aeroporto.

3) Negociar o serviço do Ferry para 12 Meses do Ano. (Não só no Verão).

4) Negociar para conseguir nova companhia aérea, de preferência Nórdica, para voar directamente para o Funchal.

5) Melhorar as condições do Aeroporto do Porto Santo com capacidade e condições para poder ser chamado alternativa ao CR7 Aeroporto.

Sr. Presidente, simplesmente trabalho, mais trabalho com rapidez de execução. A oposição deve ser respeitada, mas se na realidade, o papel que querem desempenhar é frustar o seu Governo, tornando-se verbos de encher, não merecem muita consideração. Ignorância do Mundo que vivemos não é desculpa, não nos podemos dar a esse LUXO.

Damiâo de Freitas