Violência que atinge maioritariamente as mulheres sejam esposas companheiras ou namoradas, de pais sobre os filhos, de filhos sobre os pais nomeadamente idosos, é o bullying nas escolas, e é também a que mais ou menos subtilmente mas igualmente perversa se exerce sobre quem no setor privado e no setor público está subordinado a chefias que não distinguem autoridade de autoritarismo nem o que é o exercício de uma liderança competente e eficaz com o mandar discricionário, intimidatório e até persecutório, justificando-se com a necessidade de cumprir objetivos para os quais as mais das vezes são essas próprias chefias incapazes de delinear com as suas equipas qualquer plano eficaz para atingi-los, limitando-se a ameaçar e a descarregar sobre os subordinados o stress e a responsabilidade de atingir as metas tantas vezes com enormes sacrifícios da vida pessoal, familiar e até da própria saúde, ficando os chefes com os louros sem se dignarem sequer dar conta superiormente do mérito dos que trabalharam sacrificada e arduamente para que esses mesmos objetivos fossem atingidos. A violência dos que detêm poder sobre as/os que estão em graus hierárquicos inferiores ou porque são física e/ou psicologicamente mais fracos/as, atravessa transversalmente a nossa sociedade. Começa por vezes na escola primária espelhando comportamentos familiares desajustados e propiciadores dessa mesma violência. Creio que a escola poderia e deveria ter um papel mais atuante no combate a este flagelo se desde o mais cedo possível procurasse incutir nas crianças e adolescentes os comportamentos adequados a uma vivência democrática, abarcando professores alunos e todos os que convivem na escola. Seria curial uma disciplina para tratar sem inquinações ideológicas a teorização de comportamentos democráticos, de civismo e respeito pelo outro, e não menos importante fazer da escola um laboratório que passasse da teoria à prática na própria vida escolar e de todos os seus intervenientes.