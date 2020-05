Violação de direitos fundamentais

O princípo constitucional da continuidade territorial não pode só ser evocado em benefício próprio (da Madeira). O Estado de calamidade em vigor não suspende direitos constitucionais, como o anterior (Estado de emergência) impunha. Logo as quarentas impostas agora aos continentais e madeirenses que venham à Madeira são violações de normas constitucionais que podem levar ao pedido de indmenizações no futuro. Todo o jurista chegaria a esta conclusão. As vítimas devem apresentar queixa na PSP.

Diogo Serrão Freitas