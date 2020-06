Vieirices e Pintices

1 - O apedrejamento do autocarro do Benfica e as ameaças de violência nas residências alguns dos seus jogadores, causam nojo e revolta e são situações criminosas que terão de ser tratadas pelo poder judicial.

2 - Mas também causa nojo e revolta a insolência do Presidente LFVieira que está permanentemente a passar um atestado de estupidez aos sócios do seu clube, repetindo com enfado aquela cassete fedorenta do Penta e do Projecto Europeu, quando é claramente incompetente para formar uma equipa que se afirme internamente de forma inequívoca. O TRI de 2016 e a vitória em 2019 foram ganhos por uma unha negra e constituíram-se autênticos milagres. Mas os Santos milagreiros já se fartaram se ser enganados por Vieirices patéticas. Quem promete Pentas e Ligas dos Campeões e não consegue ganhar, consecutivamente, ao actual Porto (repito : ao actual Porto), ao Braga, ao Setúbal, ao Tondela e ao Portimonense, está à espera de quê? De beijos e abraços? LFVieira quererá transformar o Seixal numa versão avermelhada de Alcochete? Distam apenas 30 Kms e ambos ficam na margem sul do Tejo. Qualquer pessoa de bem cumpre o que promete ou então vai para o olho da rua, lugar para onde LFVieira já deveria ter ido há muito tempo.

3 - Foi comovente ver o Senhor Jorge Nuno manifestar sua solidariedade (sincera, porque o homem nunca mente !) para com os jogadores do Benfica aquando das criminosas pedradas. Foi solidariedade pura e nada teve a ver com facto de, após Sérgio Conceição ter oferecido o primeiro lugar ao Benfica numa bandeja de ouro, Pinto da Costa ter ficado eternamente grato pelo empate com o Tondela que lhe devolveu a liderança e ainda lhe deu uma grande ajuda para o processo eleitoral (na data em curso) para o Reino do Dragão.

4 - O Presidente do FCPorto mostrou ser um homem agradecido e apoiou com ardor a continuidade do actual Presidente da Liga. A sua admiração pela competência de Pedro Proença virá pelo menos desde 2012, ano em que, como árbitro, Pedro Proença fez aquela exemplar arbitragem no jogo Benfica - Porto em que os rapazes do Norte ganharam por 3-2, com o terceiro golo do Porto validado a Maicon aos 87 minutos, estando o ex jogador do Nacional numa posição de fora de jogo do tamanho da Torre dos Clérigos, resultado esse que acabou por ser determinante para a conquista dessa Liga. A gratidão é tão bonita e fica para a vida. Esta já dura pelo menos há 8 anos! E está para ficar.