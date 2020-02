Vivemos tempos em que muito se fala/escreve sobre as pessoas, do equilíbrio entre vida profissional e pessoal e familiar, mas na prática tudo continua igual ou pior!!!

Paradoxal???

Em tempos escrevi:

“Aquilo que nos define enquanto seres humanos, não é o que pensamos, o que escrevemos, mas sim as nossas acções, pois sem essas, nunca existirão quaisquer alterações. “

Falo-vos do equilíbrio entre a vida profissional com a vida pessoal e familiar, por este ser um dos temas mais prementes no mundo laboral.

E o que nos faz continuar a não sermos disruptivos nesta matéria ???

O medo, esse medo que hábil e atempadamente é plantado, de forma a enraizar de forma mais efectiva o mesmo, repelindo formas de expressão que manifestamente são desejáveis para qualquer organização.

Como disse Herb Kelleher, co-fundador da Soutwest Airlines:

“ Uma empresa é mais forte se ligada pelo amor em vez do medo...Se os empregados forem o mais importante, então andarão felizes.”

É apenas mais uma frase, poderia e deveria ser a realidade...

Esse medo que prolifera de forma silenciosa e que lentamente vai corroendo valores...e destruindo valor!!!

Numa qualquer organização, existem pessoas diferentes, com diferente atributos, com saberes e aptidões distintos, o segredo é potenciar aquilo em que cada um é melhor, respeitando a sua idiossincrasia de forma a acrescentar valor ao processo.

Parafraseando Madre Teresa :

“ Consegues fazer o que eu não consigo fazer. Eu consigo fazer o que tu não consegues fazer.

Juntos podemos fazer grandes coisas”.

Todos somos importantes para o resultado final....todos sem excepção.

Celso Sá