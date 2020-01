Viatura danificada Caniçal-Leixões

Gostaria de utilizar este canal para denunciar uma situação que se passou comigo e que espero que sirva de aviso a outros.

Contratei um serviço da GSLines para fazer o transporte de uma viatura do Porto do Caniçal para o Porto de Leixões, para o qual paguei a módica quantia de 438,45 eur. Durante as 3 vezes que contactei os responsáveis da transportadora, foi-me indicado que não seria possível fazer seguro. O transporte vai por conta e risco do carregador de acordo com a convenção que rege o transporte de mercadorias no convés de navios. Apesar deste pormenor, em que fui efectivamente informado à priori, e depois de ter falado com outras pessoas que já tinham contratado um serviço semelhante, acabei por contratar o serviço à GSLines.

Deixei a viatura no Caniçal como indicado, onde o responsável que me recebeu informou-me que deveria retirar todos os valores pessoais do carro. Perguntei se teria de retirar o auto-radio, ao que me foi dito que bastaria retirar da consola e guardar no porta-luvas. Assim fiz. Dentro do carro, ficaram apenas: 1 esferográfica, o auto-rádio, um rebuçado de mentol e 3 cd’s de música.

Quando me dirigi a Leixões para fazer o levantamento da viatura, ao abrir o porta-luvas entrei em pânico ao aperceber-me que o auto-rádio não estava onde tinha deixado. Para meu espanto ao, olhar para o resto do interior do carro, encontro o auto-rádio embutido na consola central (com um CD diferente dentro e os outros 2 cd’s desaparecidos). Encontrei a chave na ignição com o respectivo chaveiro desaparecido (de grande valor sentimental), assim como a esferográfica e o rebuçado de mentol. Para completar o serviço de sonho da GSLines, tenho parte da consola central danificada e o isqueiro do carro também.

Depois de reclamar da situação com a GSLines recebi um email genérico a dizer que estão muito abalados com a situação mas que a culpa não é do transportador e que os relatórios nos respectivos portos não dizem nada. É bastante plausível que quem queira que trabalhe num dos portos (Caniçal e Leixões), escreva no relatório que danificou um carro de forma gratuita e que utilizou um carro do cliente para ouvir música durante o transporte (na melhor das hipóteses).

Para finalizar, gostaria de alertar a quem esteja a pensar contratar este serviço futuramente que pense bem 2x. Além dos 438,45 europeus de transporte ainda tenho à volta de mais 200 euros de prejuízo porque alguém decidiu destruir de forma gratuita um carro, só porque sim.

Pedro Castro