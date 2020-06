Vergonha em obra municipal

Muitas vezes conduzo entre a Rotunda do Enforcado e Câmara de Lobos. Tem pouco mais de um ano elogiei a Câmara pelo fantástico tapete com que melhorou o piso em grande parte do trajecto. É estranho passar em frente à ILMA e ver a abertura de uma vala com mais de cem metros. Destruindo asfalto acabado de pavimentar. A vergonha deve ser reconhecida pelos próprios pois não tem identificação do dono da obra e do empreiteiro, do seu propósito, do prazo de realização, preço, etc. Muito menos se sabe quem vai suportar o custo de estragar um pavimento novo e a razão que o justifica. Parece uma obra clandestina feita às escondidas. Junto a ponte que obriga os peões a passearem nas mesmas faixas dos carros. O maior absurdo, contra todas as regras mínimas de segurança, nas estradas da Madeira. Até alguém morrer ou ficar gravemente ferido.