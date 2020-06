Vergonha em obra

Peço desculpa à Câmara Municipal do Funchal por lhe ter atribuído responsabilidades onde não tem. A obra “clandestina” em curso na Estrada Monumental é atribuída à EEM- Electricidade da Madeira. Sem uma identificação qualquer e justificação pelos incómodos causados. Puro terceiro mundo. Fica a minha satisfação pelo excelente tapete feito naquele troço de estrada pela CMF e o lamento pela histórica falta de planeamento entre as diversas entidades que necessitam trabalhar no sub-solo das nossas estradas. Foi sempre assim e não mudou. A crítica mantém-se, o responsável é que mudou.