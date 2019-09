Verão em Machico

Estamos a caminhar para o fim da época estival, e quero publicamente partilhar convosco a minha preocupação, por alguns acontecimentos na nossa praia, principalmente a praia de São Roque, em Machico. Mais uma vez um jovem, filho de emigrantes machiquenses, radicados no Reino Unido sofreu um grave acidente no cais de Machico, noticiado neste Diário. Teve de regressar à sua terra natal num avião ambulância.Não quero aqui responsabilizar ninguém, mas sim alertar a falta de vigilância desta praia. Já nem o painel informativo de zona de banhos, colocaram este ano. Aceito, as desculpas que colocar a placa de “PRAIA VIGIADA” e que pela sua extensão, implica custos muito elevados para ter Nadadores Salvadores. São necessários dois no Mínimo, permanentes, para uma extensão de 100 metros, e mais um por cada 50 metros, o qual é incomportável. Mas colocar a placa de “PRAIA NÃO VIGIADA”, não impede que se coloque um Nadador ou um Vigilante, naquela praia, não há lei que proíba, até estou a “oferecer” um serviço extra. Este Nadador ou Vigilante, Tinha um papel muito importante na PREVENÇÃO, chamando atenção dos perigos e quedas, desincentivar os mergulhos e informar a autarquia da necessidade da limpeza do lodo nas escadas de acesso ao mar. Falta também alguma sinalização que outrora já existiu. Assim, podíamos evitar estes acidentes, promovendo um sentimento de segurança para os nossos filhos e jovens, locais e visitantes que frequentam as nossas praias que são belíssimas e únicas. Fica aqui, o alerta para que na preparação do próximo verão tenham isto em consideração. Como diz o ditado “É melhor prevenir que remediar”.