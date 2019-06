Venezuela 0 vs Argentina 2

Com muito suor e pouca inspiração, a Argentina lá conseguiu ultrapassar a selecção do país mais em crise daquele continente perturbado - a Venezuela. Uma Argentina que apresentou um futebol bastante doloroso e a pedir descanso. Jogadores estafados como Messi e Aguero, e outros em baixo de forma, a alviceleste não parecia ter força para chegar às meias finais, como acaba de acontecer. Contra a corrente do jogo, chegou ao golo com alguma sorte à mistura. Bisou, mercê de um falhanço clamoroso do guarda redes venezuelano, que não agarrou com luvas e unhas capazes, um forte remate de Aguero à figura, que proporcionou o 2º golo dos esforçados e pouco organizados argentinos, que assim vão jogar a semifinal contra o Brasil, mas que, com o tipo de futebol apresentado arriscam uma saída da Copa dobrados a resultado pesado. No futebol não há certezas absolutas, “e prognósticos só no fim”, mas pelo que se viu até aqui, tudo indica, que a Argentina frente ao Brasil não terá grandes hipóteses de seguir em frente. Messi e a restante equipa, poderão regressar e tomar lugar no sofá ou na praia, e junto às suas famílias. Os milagres não estão previstos, por aquelas bandas, e o melhor jogador do mundo, ainda não é Deus, apenas e só D10s!