O sol há pouco foi dormir, dando um tempinho à noite para se acomodar.

No ar, já paira uma azáfama diferente. Trocam-se sorrisos e dizem-se palavras bonitas - umas sentidas e outras de ocasião. Todos os anos é assim. Dentro de cada ser humano nasce um espaço para: recordar e pensar. Recordar tudo o que aconteceu na caminhada - que fez sofrer, rir ou chorar e, acima de tudo, criar em cada coração uma gratidão do tamanho do oceano por ainda cá estarmos, pelo dom da vida; pensar no que, projetamos para A CHEGADA DO NOSSO AMIGO, com um amanhã diferente onde e, acima de tudo, vivam a PAZ, o AMOR e o PERDÃO.

Entretanto, olho o horizonte. Já nuvens sombrias lá estão. É próprio do anoitecer, do partir de um tempo que termina.

Daqui a pouco o nosso amigo vai chegar. Vamos criar dentro do nosso coração um espaço por onde ele possa entrar trazendo muito Amor e Coragem para continuarmos caminhando.

Vem amigo! Não te vamos decepcionar.

Um ANO pleno de LUZ!

Vamos cantar os Reis ...

1

Minhas senhoras e senhores

Viemos de longe cantar

Tragam de lá os licores

Queremos a sede saciar.

Refrão:

E vós bem sabeis

E vós bem sabeis

Que é ´do dia cinco para o dia seis

E vós bem sabíeis

E vós bem sabeis

Que é nesta noite

Que se cantam os reis

2

Viemos da Universidade

Lá de cima dos Barreiros

Trazendo toda a amizade

De que somos pioneiros.



Refrão

3

Ao nosso Presidente

E à nossa vereadora

Trazemos como presente

Toda a nossa ternura.

Refrão

4

Todos os anos estamos aqui

Para cantarmos os reis

Abraçar a malta que ri

E vós bem sabíeis e vós bem sabeis.

5

Somos um grupo certeiro

Mas já cantámos bastante

Venha de lá o pão caseiro

E toda a doçura restante.

6

A garganta já secou

Por falta de um bom beber

Para quem aqui cantou

Toca, toca a comer.

Um abraço