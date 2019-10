Um leitor caiu em cima dos veículos eléctricos com números que estão errados, principalmente nas emissões de um garro a gasolina, incluindo a produção e ciclo de combustível, são em media de 5.5 toneladas de Co2 anuais o que ao fim de 6 anos já ultrapassa as emissões de produção e carregamento de um carro eléctrico com uma bateria de 100kw que ronda 27,5T isto com dados dos EUA. Na Europa a média é de 165 gramas de CO2 por quilómetro, o que significa que com uma media de 120,000km anuais dá 19.8T Co2 por 120,000km do escape sem contar com a produção do carro nem com a produção do combustivel, enquanto que um carro eléctrico em média com uma bateria de 75kw fabricada na ÁSIA, terá 88 g/km para a sua produção + 48 g/km de ciclo de carregamento, fazendo as contas em 120,000km 16,3T CO2. Uma bateria fabricada nos USA é 50% mais eficiente devido à origem da energia usada na sua produção. Isto tudo significa que com as actuais garantias de 8 anos, e mais, será sempre um factor em favor dos eléctricos, porque a partir dos 6 anos ou menos já estão em vantagem. Quem anda a iludir a opinião publica são os fabricantes automóveis alemães que até encomendaram um estudo desacreditado e publicado na Revista Forbes. Aqui está a fonte dos meus dados, aconselho a ver e ler, é com dados credíveis baseado em estudos científicos credíveis.

https://www.youtube.com/watch?v=6RhtiPefVzM

https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change

Quanto ao preço da bateria do Nissan Leaf de 1ª geração até o engenheiro da Nissan admitiu que os preços serão revistos em breve, o que fiquei muito desconfiado, foi na a mudança de preço 3 dias depois de o cliente mudar de ideias, para o triplo, e ainda diz, já no fim da reportagem que será revisto em breve. Esquisito no mínimo. A BMW por exemplo cobra 1,600€ por cada modulo x 8 dá 12mil € o que se é mais parecido com o anterior preço da Nissan de 9000€. Já saiu entretanto a noticia de que a Nissan actualizou o preço para 7000€ mais IVA.

A energia que alimenta as fábricas de produção de baterias tem muita influencia no CO2 calculado chegando aos 50% conforme o pais. O preço das baterias irá sempre baixar, porque a investigação na sua produção e melhoria é imensa assim como em novos métodos para a sua reciclagem, e é sempre possível o reaproveitamento das mesmas para outros usos noutras aplicações de menos exigência energética, no futuro a sua densidade vai aumentar assim como as possibilidades de uma melhor e mais eficaz reciclagem.

O lítio é um elemento fundamental, é bom para Portugal a sua exploração, e se efectuada e regulada devidamente , como noutros sítios se 1º mundo, a empresa exploradora é obrigada a deixar a exploração em termos ambientais em melhor estado do que quando iniciou a sua exploração. O único embuste que existe é o perpetrado pelos grandes grupos económicos ligados ao petróleo, e os apoios governamentais que ainda recebem, devido à sua influencia secular a nível mundial. As evidencias cientificas, que são as quais pelo que os Governos europeus e a Europa se regulam, apontam a mitigação das emissões de CO2 pelo aumento da produção de carros de energias alternativas e com métodos o mais eficientes e amigos do ambiente quanto possível. Quer queira quer não, isto será o futuro.