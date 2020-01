Vamos salvar a nossa Laurissilva?

Nas cartas de leitor de Domingo passado, o Sr. Miguel Teixeira referia que a estrada das Ginjas ia ser alcatroada e que iria combater essa ideia custasse o que custasse. Nunca tive o prazer de fazer esse passeio mas estou completamente de acordo que se preserve o património, que não é só dos Madeirenses e Porto Santenses, como se ousa dizer hoje em dia no politicamente correcto, (como se o Porto Santo não fosse parte da Madeira), mas sim Património Mundial.

Quão ridículo não seria se ao mencionar-mos os açorianos falássemos nos faialenses, nos terceirenses, etc. Que me desculpem os Srs. Políticos.

Vamos ver se desta vez as aves de rapina não levam a melhor. Que não lhe doam as mãos. Como tudo tem custos na vida acho por bem abrir uma conta bancária para que os Madeirenses de boa vontade e até turistas pudessem contribuir. Usar a comunicação social, facebook, sítios amigos do ambiente, tudo, haver se travamos esta canalha que ainda por cima nos tratam por tontos e patas ratadas. Da minha parte pode contar com cem euros, FORÇA.

Maria F.