Valorizar as ribeiras do Funchal a preço low-cost!

Quando comtemplo as ribeiras que atravessam o Funchal, pergunto-me : « Porque estão tão abandonadas, quando em qualquer parte do mundo eram já um ex-libris da cidade ? Porquê ? Para qualquer edil ( ou sociedade de desenvolvimento ) era prioritário devolver a beleza natural com que elas nascerem. Temporais acontecem em qualquer parte do mundo... Vamos cuidar do meio ambiente: vales, picos, mar...

As entidades competentes não precisam de gastar muito dinheiro. Basta voltarem a plantar as buganvílias ( ou outra ) que dão tanto colorido e beleza às mesmas. Como a iluminação é fundamental e um contributo excelente para melhorar o aspeto de qualquer local, basta simplesmente colocarem focos que devolvessem uma beleza noturna às ribeiras, digna de ser registada e tornassem o Funchal mais vivo e alegre.

Eu que detesto hortas e autossilos quando, recentemente, visitei Barcelona ( cidade lindíssima toda virada para o peão, banindo cada vez mais o tráfego automóvel da cidade ) pude verificar que à noite o autossilo junto ao aeroporto ganhava uma beleza extraordinária devendo-se a mesma simplesmente à iluminação ali colocada.

Vamos tornar o Funchal ainda mais bonito !

Porquê esta súbita atração por Lisboa e Porto ? Precisamente porque estão a torná-las locais aprazíveis para o cidadão: ruas arborizadas, ciclovias, estradas fechadas ao trânsito, bancos para convívio, promenades... Quem não seguir esta conceção de cidade, será preterido...

Aproveito para lembrar que a zona do Madeira Fórum precisa urgentemente de um parque de grandes dimensões, com lago, caminhos para andar de bicicleta... e já agora restabeleçam as bananeiras na Estrada Monumental, perto do Clube Naval...

O Funchal merece ! A Madeira nasce do verde !

Maria Luísa Baptista Fontes