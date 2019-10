“Vaidade das vaidades, tudo são vaidades”

Desde há alguns dias, na actualidade regional, temos acompanhado o triste espectáculo do PSD e do CDS na partilha dos despojos das eleições. A eleição dos deputados regionais, como representantes do povo e a eleição do partido maioritário para governar a Região transformou-se na extinta “contabilidade de merceeiro”, a qual, a final, se resume: “secretário a mim, secretário a ti”, “director a mim, director a ti”, “administrador a mim, administrador a ti”. Está em causa o exercício do governo da Região Autónoma da Madeira e da política, com total falta de convicções e com total míngua de causas e ideias, mas apenas a obtenção de do maior “vil metal” no fim do mês para aqueles que se sentaram à mesa do orçamento, mas que nunca trabalharam, nunca criaram riqueza, e nunca pagaram impostos. O pior erro é menosprezar a inteligência alheia.

Luciano Jardim