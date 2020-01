Usurpação quase!

Não.Não se trata exactamente de qualquer abuso de aproveitamento, nem exactamente de usurpação de identidade. Eu até nem posso exercitar muito o verbo neste caso, até porque já defendi em parte a personalidade agora aqui posta em questão. Mas estou um bocado baralhado com a decisão tomada por um Juiz que já correu mundos e fundos, redes sociais e meios audio-visuais, pela polémica levantada pelo homem, que exerce actividade e poder, deitando mão à Sagradas Escrituras e à Bíblia, citando-a nos versículos que mais lhe convém ou se apropriam à definição e aplicação da Lei. A sua interpretação que causou escândalo já mereceu da minha parte algum apoio, e que mereceu também ataques dos que caem nestas redes de leitura básica. O Juiz em causa, decidiu sem qualquer explicação superior, mudar de nome(!), e passou a despachar processos que lhe vão ao seu encontro, com o nome sonante, de Joaquim Moura, quando o fazia até então como sendo Neto de Moura. Disse que fiquei baralhado, pois posso vir a ser confundido a partir desta data como sendo eu o provocador de escândalo, como aquele que foi causado pelo Juiz Neto, num processo em que ele recorreu à Bíblia e citou-a para dar credibilidade maior e mais acertada, para justificar o alívio da pena do réu acusado de crime, levado à justiça dos homens, nos tribunais. A violência dos ataques de todos os sectores não se fez rogada, e até ameaçadora para o Juiz Joaquim N. Moura. Sendo eu um homónimo talvez xará, de tal causídico, venho em minha defesa proclamar, que desde esta renovada identidade, qualquer sentença recaída sobre os submetidos à Lei pelos desmandos praticados e ofensas praticadas sobre o próximo, não têm o meu aval nem a minha firma, de certeza absoluta. Trata-se somente de um simples acaso, que nunca agravará a pena aplicada pelo Juiz que fez coincidir agora o seu e o meu nome. Um quando despacha processo, e outro quando despacha crónicas e comentários para o “espaço de leitor, cartas, opinião, etc” que os jornais nos facultam, tão generosamente, como está previsto na Biblia!