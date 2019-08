“Uma vida de gratidão...”

Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer, com o devido merecimento, as pessoas que prestaram auxílio à minha esposa naquele fatídico domingo no Porto Moniz. A prontidão dos enfermeiros, João e Pedro que prestaram os primeiros socorros, os bombeiros que a transportaram e a equipa da EMIR que a acompanhou para o hospital. A estas primeiras pessoas um OBRIGADO, por segurarem por um fio a vida da minha esposa.

Ainda bem que GRATIDÃO não se esgota, pois a equipa do hospital que a recebeu e a acompanhou merece-a toda, principalmente o Dr. Gonçalo que foi incansável. Os enfermeiros, os auxiliares e todos aqueles que direta ou inderetamente estiveram presentes no apoio e na recuperação.

Foram dias dolorosos, conscientes do quanto a nossa vida é efémera, que passamos por esta, mas não vivemos. O inesperado faz-nos acordar e olhar para trás. E então nos perguntamos: e agora?!

Talvez pensemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes.

É assim, a nossa cabeça num momento de dor, onde a esperança se vai esfumando e que ganha vida num pequeno vislumbre de melhorias.

E os dias passam e os milagres acontecem. Os rostos de preocupação dão lugar a ânimos perdidos e tímidos sorrisos.

A dádiva da vida foi restaurada por estes profissionais e pelos quais estarei eternamente grato.

A todos um OBRIGADO de coração!