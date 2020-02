Uma viagem surpreendente!

Quando recentemente fiz uma reserva on-line na TAP para uma viagem Funchal /Lisboa/Funchal, peguei a “módica” quantia de cerca de €600 para 2 pax. De facto os preços costumam geralmente ser muito mais elevados. Uma vez efectuado o pagamento seguiram-se os e-mails e mensagens de confirmação e ainda a habitual sugestão para um upgrade, que ignorei. No dia da viagem fomos surpreendidos com a qualidade da habitual refeição ligeira servida a bordo, fruto das novas politicas de contenção da Transportadora Aérea Portuguesa . Examinei cuidadosamente o pacotinho de bolachas, um snack adocicado gentilmente servido com um cafezinho. Tentei compreender o motivo do que julguei ser um plano de restrições implementadas. Estou em crer que, a Binter com os preços que também pratica entre a Madeira e o Porto Santo, serve aos seus passageiros algo melhor (!). O nosso voo para Lisboa, efectuado num AIRBUS A319, com cerca de 60 ou 70% de passageiros a bordo, não terá sido propriamente rentável para uma empresa já habituada a perder milhões, e que ainda assim distribui prémios aos seus colaboradores. O que me intriga é o facto de que, nós Portugueses acabarmos sempre por ser chamados, também nestes casos, a financiar involuntariamente os (in) previstos resultados deficitários com avultadas verbas, as quais representam actos verdadeiramente heróicos da população “impostos” pelo Estado. Mas, claro que por algum lado têm de começar as restrições! Entretanto abri o miserável pacotinho de bolachas, tirei uma e deliciei-me. Aquilo era muito, para tão pouco tempo e, além disso substituiu na perfeição o açúcar para o cafezinho que entretanto arrefecera. Ao que isto chegou! Pensei. E eu, que sou do tempo de refeições quentes servidas a bordo da TAP com talheres de metal! Já no regresso ao Funchal a satisfação teve outro sabor original quando aceitei com um sorriso amável de retribuição outro pacotinho, mas desta vez de batatas fritas, gourmet. Humm... Imagine-se! Preocupado, debrucei-me novamente sobre o assunto e cheguei a uma solução alternativa. Aconselho vivamente aos residentes e passageiros em geral, que viajem na classe económica, e que desejem algo mais satisfatório para um lanchinho que coincida com a hora de almoço, possam ter à mão algo mais consistente para mastigar durante o voo. Mais vale prevenir..! Depois é só pedir a bebida disponível e assim colaboramos de uma forma solidária com a sustentabilidade das aeronaves que ostentam as cores da bandeira Portuguesa. Tirando isto, resta-nos esperar pela entrada em vigor do pagamento único de €86 p/p, se é que alguma vez isso vai acontecer. Boa viagem!

Vicente Sousa